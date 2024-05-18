Вихлянцева предположила, почему Соболенко проиграла в двух финалах «тысячников» подряд

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что вторая ракетка мира Арина Соболенко устала перед «Ролан Гаррос», но хорошо провела два финала «тысячников», несмотря на проигрыш.

«В Мадриде корты были более быстрыми, чем в Риме. Они подходили именно Арине, для ее стиля, для её атакующей игры. Покрытие же в столице Италии было более удобно для Иги. Оно ей прекрасно подходит. На волне недавнего успеха, после титула на испанских соревнованиях, Свёнтек прекрасно понимала, как играть против Соболенко. По моему мнению, Арина просто устала в преддверии «Ролан Гаррос», который стартует уже через неделю. Все силы белоруски будут направлены именно на мэйджор. Соболенко проводила два хороших финала на самых крупных турнирах. Приятно видеть, что Арина набирает форму и на грунте и сможет побороться за выход в финал и на Открытом чемпионате Франции. А Ига сейчас находится в более хорошей форме, чем любая другая теннисистка», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, сегодня, 18 мая, Соболенко проиграла финальный поединок грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия) со счётом 2:6, 3:6. Ранее она также уступила в финале «тысячника» в Мадриде (Испания).

Теперь Соболенко предстоит выступить на одном из турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Белоруска не завоевала пока ни одного трофея с этих соревнований, хотя дважды становилась чемпионкой Australian Open.