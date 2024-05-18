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Соболенко объяснила, что особенного в Иге Свёнтек

Соболенко объяснила, что особенного в Иге Свёнтек
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси высказала мнение, что 22-летняя первая ракетка Ига Свёнтек из Польши очень умно играет.

«Я думаю, что её движения невероятные. Вы всегда знаете, что вам нужно построить точку и закончить её. Вы должны быть действительно там, где задумали. Эта мысль остаётся в глубине моей памяти, и поэтому иногда я пытаюсь перебить мяч, зная, что она доберётся до него.

Над этим я буду работать на следующей неделе, постараюсь не торопиться, доверять себе, своей игре, что я смогу оставаться на позиции столько, сколько потребуется.

Очевидно, она играет очень умно. Вы можете увидеть это во время игры. Она номер один. Я бы сказала, что она действительно хороша во всех аспектах игры», — сказала Соболенко на пресс-конференции в Риме.

Напомним, сегодня, 18 мая, белоруска уступила Свёнтек в финале «тысячника» в Риме (Италия), ей же Арина уступила и в финале мадридского турнира. После проигрыша в Риме белоруска пообещала обыграть соперницу в финале «Ролан Гаррос».

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