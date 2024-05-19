Свёнтек выиграла 10-й «тысячник» в карьере

В субботу, 18 мая, первая ракетка мира, трёхкратная победительница женского «Ролан Гаррос» польская теннисистка Ига Свёнтек завоевала 10-й титул на турнирах категории WTA-1000 в карьере.
Напомним, спортсменка из Польши одолела в финале «тысячника» в Риме (Италия) вторую ракетку мира, двукратную победительницу титулов турниров «Большого шлема» Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:2, 6:3.
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Все победы Свёнтек на турнирах категории WTA-1000:
1. Рим (Италия), грунт — 3 титула (2021, 2022, 2024).
2. Доха (Катар), хард — 2 (2022, 2024).
3. Индиан-Уэллс (США), хард — 2 (2022, 2024).
4. Майами (США), хард — 1 (2022).
5. Пекин (Китай), хард — 1 (2023).
6. Мадрид (Испания), грунт — 1 (2024).
Также стоит отметить, что из 10 титулов категории WTA-1000 в этом году она выиграла четыре.
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