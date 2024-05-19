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Свёнтек выиграла 10-й «тысячник» в карьере

Свёнтек выиграла 10-й «тысячник» в карьере
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В субботу, 18 мая, первая ракетка мира, трёхкратная победительница женского «Ролан Гаррос» польская теннисистка Ига Свёнтек завоевала 10-й титул на турнирах категории WTA-1000 в карьере.

Напомним, спортсменка из Польши одолела в финале «тысячника» в Риме (Италия) вторую ракетку мира, двукратную победительницу титулов турниров «Большого шлема» Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:2, 6:3.

Рим (ж). Финал
18 мая 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Все победы Свёнтек на турнирах категории WTA-1000:

1. Рим (Италия), грунт — 3 титула (2021, 2022, 2024).

2. Доха (Катар), хард — 2 (2022, 2024).

3. Индиан-Уэллс (США), хард — 2 (2022, 2024).

4. Майами (США), хард — 1 (2022).

5. Пекин (Китай), хард — 1 (2023).

6. Мадрид (Испания), грунт — 1 (2024).

Также стоит отметить, что из 10 титулов категории WTA-1000 в этом году она выиграла четыре.

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