Лапко — о Соболенко: в Риме она выжала максимум из того, что могла

Бывшая белорусская теннисистка Вера Лапко считает, что вторая ракетка мира Арина Соболенко показала максимум на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Она подчеркнула, что на турнире Соболенко беспокоили проблемы со спиной.
«На мой взгляд, основная причина поражения Соболенко от Свёнтек кроется в том, что Арина допустила большое количество невынужденных ошибок. Она сделала их намного больше, чем её оппонентка. Ига, в свою очередь, вышла очень настроенной на матч. Первая ракетка мира сделала много выводов с предыдущего поединка против Соболенко, который прошёл в Мадриде. Когда Свёнтек отыгрывала брейк-пойнты, она не давала шансов на этих мячах противнице. К тому же у лидера рейтинга WTA было намного меньше невынужденных ошибок. Почему у Арины их было больше? Мы не узнаем этого. Возможно, она хуже настроилась на это противостояние, возможно, здесь вмешались определённые личные моменты. По моему мнению, в Риме Соболенко выжала максимум из того, что могла, ведь в одном из поединков белоруску беспокоили проблемы со спиной», — приводит слова Лапко Metaratings.by.
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В финале соревнований в Риме Соболенко проиграла первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек.
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