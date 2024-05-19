Лапко рассказала, кто из теннисисток может выиграть «Ролан Гаррос» в этом году

Бывшая белорусская теннисистка Вера Лапко высказала мнение, что финалистками турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» могут стать лидеры рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Ига Свёнтек и Арина Соболенко. Но это не весь список соискательниц главного титула, считает она.

«В женской сетке при определённых раскладах можно ожидать титульное противостояние Соболенко – Свёнтек. Такой вариант возможен, но с оговоркой, ведь в Мадриде и Риме играется меньшее количество матчей, чем на ТБШ. Неизвестно, какие оппоненты попадутся девушкам. Например, есть определённые противницы, являющиеся неудобными для Арины. К числу претенденток на победу на «Ролан Гаррос» я бы также отнесла Маркету Вондроушову, Елену Рыбакину и Даниэль Коллинс. По моему мнению, титул на Открытом чемпионате Франции возьмёт именно Ига Свёнтек. Полька играет в данный момент безукоризненно, находится в нереальной форме, прогрессирует от матча к матчу, от турнира к турниру. Это невозможно не видеть. Но в женском теннисе всё может быть. Нельзя забывать и это», — рассказала Лапко Metaratings.by.

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня.