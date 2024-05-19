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«Что с настроением?» Соболенко обращалась к судье во время финала турнира в Риме

«Что с настроением?» Соболенко обращалась к судье во время финала турнира в Риме
Арина Соболенко
Аудио-версия:
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко поговорила с судьёй во время финального матча турнира в Риме (Италия). Мария Чичак сказала белорусской теннисистке, что та затягивает время.

Соболенко. Я не была готова к приёму, я передвигала струны. Они разъехались.

Чичак. Это не причина для остановки [времени].

Соболенко. Извини, но что с настроением сегодня? Ты такая строгая ко времени.

Чичак. Как и обычно (смеётся).

Соболенко. Да ладно тебе…

Рим (ж). Финал
18 мая 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, победительницей финального матча стала первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек. Матч продолжался 1 час 29 минут. Соболенко выполнила две подачи навылет и допустила две двойные ошибки. На счету Свёнтек один эйс и одна двойная ошибка. Польская теннисистка реализовала три из четырёх брейк-пойнтов, а белоруска не смогла реализовать ни одного из семи.

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