«Что с настроением?» Соболенко обращалась к судье во время финала турнира в Риме

Вторая ракетка мира Арина Соболенко поговорила с судьёй во время финального матча турнира в Риме (Италия). Мария Чичак сказала белорусской теннисистке, что та затягивает время.
Соболенко. Я не была готова к приёму, я передвигала струны. Они разъехались.
Чичак. Это не причина для остановки [времени].
Соболенко. Извини, но что с настроением сегодня? Ты такая строгая ко времени.
Чичак. Как и обычно (смеётся).
Соболенко. Да ладно тебе…
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Напомним, победительницей финального матча стала первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек. Матч продолжался 1 час 29 минут. Соболенко выполнила две подачи навылет и допустила две двойные ошибки. На счету Свёнтек один эйс и одна двойная ошибка. Польская теннисистка реализовала три из четырёх брейк-пойнтов, а белоруска не смогла реализовать ни одного из семи.
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