В матче парного разряда «Мастерса» в Риме произошёл забавный эпизод с участием Бублика

В субботу, 18 мая, в полуфинальном матче парного турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина) обыграли дуэт Александр Бублик (Казахстан)/ Бен Шелтон (США) со счётом 6:4, 6:4.

Во время одного из розыгрышей Шелтон, выполняя смэш, со всего размаха угодил мячом в трос сетки, от которой тот отскочил за пределы корта, после чего американец попытался убедить судью, что попал в площадку. Рефери, зрители и участники матча не смогли удержаться от смеха.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В матче за титул Гранольерс и Себальос сыграют с Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павичем (Хорватия), которые в своём полуфинале победили итальянский дуэт Симоне Болелли/Андреа Вавассори со счётом 6:2, 7:6 (7:5).