Соболенко вышла на первое место по количеству виннерсов на WTA-1000 в этом году

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла на первое место по количеству активно выигранных мячей на турнирах WTA-1000 в этом году. После вчерашнего финала с польской теннисисткой Игой Свёнтек на турнире в Риме (2:6, 3:6) на её счету 571 виннерс в этом сезоне.
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Белоруска обошла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана, в активе которой 570 активно выигранных мячей. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина снялась с соревнований в столице Италии из-за проблем со здоровьем.
Напомним, Соболенко в Риме проиграла второй финал подряд Иге Свёнтек. В прошлый раз она уступила в финальном поединке грунтового «тысячника» в Мадриде (Испания). Из пяти финалов грунтовых турниров, в которых белоруска встречалась со Свёнтек, Соболенко удалось выиграть только один.
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