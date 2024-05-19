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Соболенко вышла на первое место по количеству виннерсов на WTA-1000 в этом году

Соболенко вышла на первое место по количеству виннерсов на WTA-1000 в этом году
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла на первое место по количеству активно выигранных мячей на турнирах WTA-1000 в этом году. После вчерашнего финала с польской теннисисткой Игой Свёнтек на турнире в Риме (2:6, 3:6) на её счету 571 виннерс в этом сезоне.

Рим (ж). Финал
18 мая 2024, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Белоруска обошла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана, в активе которой 570 активно выигранных мячей. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина снялась с соревнований в столице Италии из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Соболенко в Риме проиграла второй финал подряд Иге Свёнтек. В прошлый раз она уступила в финальном поединке грунтового «тысячника» в Мадриде (Испания). Из пяти финалов грунтовых турниров, в которых белоруска встречалась со Свёнтек, Соболенко удалось выиграть только один.

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