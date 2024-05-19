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«Увидимся в следующем году». Соболенко опубликовала фото с ужина в Риме вместе с командой

«Увидимся в следующем году». Соболенко опубликовала фото с ужина в Риме вместе с командой
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала фотографию с ужина вместе с командой после финала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Спортсменка поблагодарила принимающую сторону.

«Спасибо большое за все наши отличные ужины здесь, в Риме. Увидимся в следующем году», — написала Соболенко в социальных сетях.

Арина Соболенко и её команда

Арина Соболенко и её команда

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла на первое место по количеству активно выигранных мячей на турнирах WTA-1000 в этом году. После вчерашнего финала с польской теннисисткой Игой Свёнтек на турнире в Риме (2:6, 3:6) на её счету 571 виннерс в этом сезоне. Отметим, что из пяти финалов грунтовых турниров, в которых белоруска встречалась со Свёнтек, Соболенко удалось выиграть только один.

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