Россиянка Хромачёва в паре с Данилиной из Казахстана выиграли челленджер в Парме

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана стали победительницами парного разряда грунтового челленджера в Парме (Италия). В титульной встрече они одержали убедительную победу над дуэтом Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия)/Эликсан Лечемия (Франция) — 6:1, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. На счету российско-казахстанской пары одна подача навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми и одна двойная ошибка. Их соперницы не совершили ни одного эйса, выиграли один брейк-пойнт из пяти заработанных и допустили две двойные ошибки.

Напомним, это 38-й титул Ирины Хромачёвой в парном разряде на турнирах категории WTA-125 и ITF. Также на её счету три выигранных парных турнира категории WTA-250: два — в Боготе (Колумбия) и один — в Руане (Франция).