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Онс Жабер запустила челлендж, в нём уже принял участие Алькарас

Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса запустила видеочеллендж, в котором нужно сделать подачу с ноги. Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поддержал африканскую спортсменку.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Жабер и Алькарас участвуют в челлендже.

Напомним, 21-летний Алькарас снялся с текущего грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) из-за дискомфорта в районе правого предплечья. На этой неделе Карлос приступил к полноценным тренировкам в преддверии «Ролан Гаррос».

29-летняя Жабер последний раз выходила на корт в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она в трёх сетах уступила американской теннисистке Мэдисон Кис (20-я в рейтинге WTA), выиграв первый сет с «баранкой» — 6:0, 5:7, 1:6.