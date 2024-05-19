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Завершившая карьеру Камила Джорджи ограбила виллу во Флоренции — Corriere dello Serra

Завершившая карьеру Камила Джорджи ограбила виллу во Флоренции — Corriere dello Serra
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Объявившая о завершении карьеры итальянская теннисистка Камила Джорджи ограбила виллу, которую арендовала во время проживания со своей семьёй. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dellа Serra.

По информации источника, бывшая 26-я ракетка мира покинула виллу с невыплаченной арендной платой за шесть месяцев и забрала половину мебели, включая персидские ковры, дорогие вещи и антикварный стол весом 500 кг. Владелец объекта недвижимости заявил об ущербе в размере € 50–100 тыс. Он узнал о случившемся несколько месяцев назад от соседей, которые рассказали, что к дому подъезжали несколько фургонов для переезда.

Напомним, ранее сообщалось, что Джорджи и её семью преследуют правоохранительные органы Италии из-за проблем с её налогами и незадекларированными доходами. Предполагается. что она находится в США.

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