Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гранольерс и Себальос стали чемпионами парного «Мастерса» в Риме

Гранольерс и Себальос стали чемпионами парного «Мастерса» в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Первые ракетки мира в парном разряде Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина) стали победителями парного турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В финальном матче испано-аргентинский дуэт уверенно обыграл пару Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия) со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

За это время Гранольерс/Себальос выполнили одну подачу навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных (80%). На счету Аревало и Павича один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Это девятый совмеcтный титул Гранольерса и Себальоса в парном разряде ATP, из них пять побед теннисисты одержали на турнирах серии «Мастерс».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android