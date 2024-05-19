Гранольерс и Себальос стали чемпионами парного «Мастерса» в Риме

Первые ракетки мира в парном разряде Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина) стали победителями парного турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В финальном матче испано-аргентинский дуэт уверенно обыграл пару Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия) со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

За это время Гранольерс/Себальос выполнили одну подачу навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных (80%). На счету Аревало и Павича один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Это девятый совмеcтный титул Гранольерса и Себальоса в парном разряде ATP, из них пять побед теннисисты одержали на турнирах серии «Мастерс».