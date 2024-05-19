Арина Соболенко посетила боксы команды «Хаас» из Формулы-1

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко посетила боксы команды «Хаас», выступающей в автогонках серии Формула-1.

Автогонщики американской команды Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг показали спортсменке свои болиды и сфотографировались с ней на память.

Фото: Пресс-служба команды Haas

Арина Соболенко и Нико Хюлькенберг Фото: Пресс-служба команды Haas

Арина Соболенко и Кевин Магнуссен Фото: Пресс-служба команды Haas

Команда «Хаас» на данный момент занимает седьмое место в Кубке конструкторов — 2024. В личном зачёте датчанин Магнуссен и немец Хюлькенберг занимают 16-е и 13-е место соответственно.

Напомним, в субботу, 18 мая, Соболенко уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши в финале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) — 2:6, 3:6. Арина уступила польской теннисистке и в финале мадридского турнира. После проигрыша в Риме белоруска пообещала обыграть соперницу в финале «Ролан Гаррос», который пройдёт с 26 мая по 8 июня в Париже.