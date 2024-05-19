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Эрика Андреева квалифицировалась в основную сетку турнира в Страсбурге

Эрика Андреева квалифицировалась в основную сетку турнира в Страсбурге
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Российская теннисистка Эрика Андреева, занимающая 100-е место в рейтинге WTA, вышла в основную сетку турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В финальном матче квалификационного раунда она обыграла французскую спортсменку Хлоэ Паке (133-е место в рейтинге WTA). Матч завершился со счётом 6:3, 7:5 в пользу россиянки.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. 19-летняя Эрика Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету француженки один эйс, четыре двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести.

В основной сетке турнира в Страсбурге, кроме Эрики Андреевой, сыграют российские теннисистки Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Анна Калинская. Анастасия Потапова проиграла свой матч первого круга 34-й ракетке мира из Канады Лейле Фернандес.

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