Гахов не смог пробиться в основную сетку турнира ATP-250 в Женеве

Российский теннисист Иван Гахов не смог пробиться в основную сетку турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В финальном раунде квалификации 274-я ракетка мира проиграл 46-й ракетке мира из Австрии Себастьяну Офнеру. Счёт — 7:5, 6:2.

Офнер выполнил шесть подач навылет, реализовал четыре из шести брейк-пойнтов и допустил 11 невынужденных ошибок. Гахов сделал столько же невынужденных ошибок, реализовал один брейк-пойнт из пяти возможных и выполнил четыре подачи навылет.

Грунтовый турнир категории ATP-250 проходит в Женеве (Швейцария) с 19 по 25 мая. Завтра, 20 мая, на корт выйдет 86-я ракетка мира из России Аслан Карацев. Ему предстоит встреча против итальянского теннисиста 57-й ракетки мира Флавио Коболли. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск.