Сара Эррани и Ясмине Паолини завоевали чемпионский титул в паре на турнире WTA-1000 в Риме

Итальянские теннисистки Сара Эррани и Ясмине Паолини выиграли домашний парный турнир категории WTA-1000 в Риме. В финальном матче итальянский дуэт обыграл третью ракетку мира в одиночном разряде американку Кори Гауфф и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии счётом 6:3, 4:6, 1:0 (10:8).

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Итальянки выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и показали 100-процентную реализацию брейк-пойнтов (4/4). На счету Гауфф и Рутлифф шесть двойных ошибок, ни одного выполненного эйса и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Это третий совмеcтный титул Сары Эррани и Ясмине Паолини в парном разряде и первый — в рамках турнира категории WTA-1000.