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Сара Эррани и Ясмине Паолини завоевали чемпионский титул в паре на турнире WTA-1000 в Риме

Сара Эррани и Ясмине Паолини завоевали чемпионский титул в паре на турнире WTA-1000 в Риме
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Итальянские теннисистки Сара Эррани и Ясмине Паолини выиграли домашний парный турнир категории WTA-1000 в Риме. В финальном матче итальянский дуэт обыграл третью ракетку мира в одиночном разряде американку Кори Гауфф и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии счётом 6:3, 4:6, 1:0 (10:8).

Рим — парный разряд (ж). Финал
19 мая 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
К. Гауфф Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 8
6 		4 1 10
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
С. Эррани Я. Паолини

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Итальянки выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и показали 100-процентную реализацию брейк-пойнтов (4/4). На счету Гауфф и Рутлифф шесть двойных ошибок, ни одного выполненного эйса и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Это третий совмеcтный титул Сары Эррани и Ясмине Паолини в парном разряде и первый — в рамках турнира категории WTA-1000.

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