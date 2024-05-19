Сара Эррани и Ясмине Паолини завоевали чемпионский титул в паре на турнире WTA-1000 в Риме
Поделиться
Итальянские теннисистки Сара Эррани и Ясмине Паолини выиграли домашний парный турнир категории WTA-1000 в Риме. В финальном матче итальянский дуэт обыграл третью ракетку мира в одиночном разряде американку Кори Гауфф и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии счётом 6:3, 4:6, 1:0 (10:8).
Рим — парный разряд (ж). Финал
19 мая 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Кори Гауфф
Эрин Рутлифф
К. Гауфф Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 8
|
|4
|1 10
Сара Эррани
Ясмине Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Итальянки выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и показали 100-процентную реализацию брейк-пойнтов (4/4). На счету Гауфф и Рутлифф шесть двойных ошибок, ни одного выполненного эйса и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Это третий совмеcтный титул Сары Эррани и Ясмине Паолини в парном разряде и первый — в рамках турнира категории WTA-1000.
Комментарии
- 19 мая 2024
-
17:09
-
16:52
-
16:40
-
16:17
-
16:13
-
16:11
-
15:59
-
15:29
-
15:27
-
14:42
-
14:09
-
13:46
-
13:31
-
13:13
-
13:03
-
12:36
-
12:28
-
12:28
-
11:59
-
11:54
-
10:57
-
10:17
-
10:13
-
10:04
-
09:54
-
09:45
-
09:28
-
09:25
-
09:10
-
04:51
- 18 мая 2024
-
23:58
-
23:37
-
23:10
-
22:55
-
22:27