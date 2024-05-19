Итальянки Эррани и Паолини — чемпионки Рима в парном разряде, они обыграли Гауфф/Рутлифф

Сегодня, 19 мая, завершился финальный матч парного разряда «тысячника» в Риме среди женщин. В нём встретились американка Кори Гауфф, австралийка Эрин Рутлифф, сыгравшие против пары двух итальянок Ясмине Паолини и Сары Эррани. Со счётом 6:3, 4:6, 1:0 (10:8) победу в финале одержали Паолини и Эррани.

Матч продолжался 1 час 28 минут. Эррани и Паолини смогли выполнить одну подачу навылет, их соперницы не сделали ни одной. Гауфф и Рутлифф допустили пять двойных ошибок, а итальянки только две. Четыре из четырёх брейк-пойнтов реализовали Эррани и Паолини, а пара американки и австралийки только три из девяти.

Теннисистки ни разу не встречались в таком составе на корте. Пара Гауфф и Рутлифф была сеяной под третим номером.