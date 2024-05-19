Итальянки Эррани и Паолини — чемпионки Рима в парном разряде, они обыграли Гауфф/Рутлифф
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Сегодня, 19 мая, завершился финальный матч парного разряда «тысячника» в Риме среди женщин. В нём встретились американка Кори Гауфф, австралийка Эрин Рутлифф, сыгравшие против пары двух итальянок Ясмине Паолини и Сары Эррани. Со счётом 6:3, 4:6, 1:0 (10:8) победу в финале одержали Паолини и Эррани.
Рим — парный разряд (ж). Финал
19 мая 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Кори Гауфф
Эрин Рутлифф
К. Гауфф Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|0 8
|
|4
|1 10
Сара Эррани
Ясмине Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Матч продолжался 1 час 28 минут. Эррани и Паолини смогли выполнить одну подачу навылет, их соперницы не сделали ни одной. Гауфф и Рутлифф допустили пять двойных ошибок, а итальянки только две. Четыре из четырёх брейк-пойнтов реализовали Эррани и Паолини, а пара американки и австралийки только три из девяти.
Теннисистки ни разу не встречались в таком составе на корте. Пара Гауфф и Рутлифф была сеяной под третим номером.
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