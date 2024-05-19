Рахимова вышла во второй круг турнира в Рабате на отказе Таунсенд

Российская теннисистка 98-я ракетка мира Камилла Рахимова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко).

В матче первого круга спортсменка из России прошла американку Тэйлор Таунсенд (59-я ракетка мира), которая в третьем гейме первого сета снялась с матча. Встреча закончилась победой Рахимовой на отказе соперницы.

Встреча теннисисток продолжалась 19 минут. За это время Рахимова успела выполнить два эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Таунсенд ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате Рахимова встретится с Юань Юэ из Китая.