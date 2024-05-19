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Рахимова вышла во второй круг турнира в Рабате на отказе Таунсенд

Рахимова вышла во второй круг турнира в Рабате на отказе Таунсенд
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Российская теннисистка 98-я ракетка мира Камилла Рахимова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко).

В матче первого круга спортсменка из России прошла американку Тэйлор Таунсенд (59-я ракетка мира), которая в третьем гейме первого сета снялась с матча. Встреча закончилась победой Рахимовой на отказе соперницы.

Рабат. 1-й круг
19 мая 2024, воскресенье. 17:40 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
2
0
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

Встреча теннисисток продолжалась 19 минут. За это время Рахимова успела выполнить два эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Таунсенд ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате Рахимова встретится с Юань Юэ из Китая.

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