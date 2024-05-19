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Павлюченкова уступила украинке Калининой в первом круге турнира в Страсбурге

Павлюченкова уступила украинке Калининой в первом круге турнира в Страсбурге
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21-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

В матче первого круга россиянка уступила представительнице Украины Ангелине Калининой. Встреча завершилась в трёх сетах. Со счётом 6:3, 3:6, 6:4 победу в матче одержала теннисистка из Украины.

Страсбург. 1-й круг
19 мая 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 4
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Встреча между теннисистками продолжалась 4 часа 10 минут. За это время Павлюченкова подала пять эйсов, сделала девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Калинина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20.

Ранее турнир в Страсбурге покинула российская теннисистка, 43-я ракетка мира Анастасия Потапова, которая в первом круге проиграла 34-й ракетке мира из Канады Лейле Фернандес.

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