Павлюченкова уступила украинке Калининой в первом круге турнира в Страсбурге

21-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).
В матче первого круга россиянка уступила представительнице Украины Ангелине Калининой. Встреча завершилась в трёх сетах. Со счётом 6:3, 3:6, 6:4 победу в матче одержала теннисистка из Украины.
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Встреча между теннисистками продолжалась 4 часа 10 минут. За это время Павлюченкова подала пять эйсов, сделала девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Калинина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20.
Ранее турнир в Страсбурге покинула российская теннисистка, 43-я ракетка мира Анастасия Потапова, которая в первом круге проиграла 34-й ракетке мира из Канады Лейле Фернандес.
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