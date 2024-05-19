Шнайдер выиграла челленджер в Париже, обыграв американку Наварро

Сегодня, 19 мая, завершился финальный матч грунтового турнира категории WTA-125 в Париже (Франция), в нём встретились российская теннисистка, 62-я ракетка мира Диана Шнайдер и американка, 22-я ракетка мира Эмма Наварро. Со счётом 6:2, 3:6, 6:4 победу одержала россиянка.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. Шнайдер сделала три подачи навылет, её соперница не смогла сделать ни одной. Семь двойных ошибок допустила россиянка, Наварро только три. Шнайдер смогла реализовать 6 брей-пойнтов из 12, американка четыре из восьми.

Напомним, для Шнайдер это второй выигранный турнир категории WTA-125. Теперь у россиянки есть возможность дебютировать в топ-50, заняв 47-ю строчку после победы в этих соревнованиях.