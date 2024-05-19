Александр Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв чилийца Харри

Сегодня, 19 мая, завершился матч грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В нём встретились пятая ракетка мира, представитель Германии Александр Зверев и чилиец Николас Харри, 22-я ракетка мира. Со счётом 6:4, 7:5 победу одержал Зверев.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Зверев сделал шесть подач навылет, Харри только четыре. Чилиец допустил две двойные ошибки, а Александр только одну. Харри не смог реализовать ни одного брейк-пойнта, а Зверев — один из восьми.

Напомним, для Зверева титул в Риме стал первым в 2024 году и вторым в карьере. Первый раз он одержал победу в этом турнире в 2017 году. Ранее теннисисты шесть раз встречались на корте в качестве соперников, четыре раза победу в них одерживал представитель Германии.