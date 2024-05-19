Шнайдер дебютирует в топ-50 после победы в челленджере в Париже

Российская теннисистка Диана Шнайдер сможет дебютировать в топ-50 мирового рейтинга WTA после победы на турнире категории WTA-125 в Париже.

Шнайдер сейчас находится на 62-м месте в мировом рейтинге, однако после победы над американкой Эммой Наварро ей удастся стать 47-й благодаря набранным очкам.

Отметим, что соперница россиянки Наварро находится выше, занимая 22-ю строчку рейтинга теннисисток. Американка уступила Шнайдер в финальном матче 2:6, 6:3, 4:6. На пути к финалу Шнайдер обошла и представительницу Франции Варвару Грачёву.

Материалы по теме Шнайдер вышла в финал турнира WTA-125 в Париже, обыграв Грачёву

Для 20-летней российской теннисистки это был второй выигранный «125-тысячник» в карьере. В 2024 году Шнайдер уже завоевала трофей турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).