Рублёв попросил чемпиона «Мастерса» в Риме Зверева расписаться на футболке

Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв попросил Александра Зверева расписаться на футболке после того, как немец выиграл в грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Видео этого момента он выложил в свои социальные сети.

Фото: Личный архив Андрея Рублёва

Так Рублёв поздравил Зверева с победой в турнире.

Напомним, сегодня, 19 мая, Зверев обыграл чилийца Николаса Харри в финальном матче соревнований и стал двукратным обладателем награды турнира в Риме со счётом 6:4, 7:5.

Отметим, до этого титул «Мастерса» в Риме Зверев завоёвывал в 2017 году. В прошлом году чемпионом турнира был россиянин Даниил Медведев. В этом году он не смог подняться выше четвёртого круга «Мастерса».