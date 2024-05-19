Рублёв попросил чемпиона «Мастерса» в Риме Зверева расписаться на футболке
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Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв попросил Александра Зверева расписаться на футболке после того, как немец выиграл в грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Видео этого момента он выложил в свои социальные сети.
Фото: Личный архив Андрея Рублёва
Так Рублёв поздравил Зверева с победой в турнире.
Напомним, сегодня, 19 мая, Зверев обыграл чилийца Николаса Харри в финальном матче соревнований и стал двукратным обладателем награды турнира в Риме со счётом 6:4, 7:5.
Рим (м). Финал
19 мая 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Николас Харри
Н. Харри
Отметим, до этого титул «Мастерса» в Риме Зверев завоёвывал в 2017 году. В прошлом году чемпионом турнира был россиянин Даниил Медведев. В этом году он не смог подняться выше четвёртого круга «Мастерса».
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