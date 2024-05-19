Александр Зверев обгонит Даниила Медведева в рейтинге ATP

Пятая ракетка мира, представитель Германии Александр Зверев обгонит российского теннисиста четвёртую ракетку мира Даниила Медведева в рейтинге ATP. Сегодня, 19 мая, завершился финал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором Зверев обыграл чилийца Николаса Харри, 22-ю ракетку мира.

Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5. Победа на «Мастерсе» в Риме даёт возможность Звереву обогнать Медведева в рейтинге ATP и стать четвёртой ракеткой мира. После обновления рейтинга у представителя Германии будет насчитываться 6345 очков, в то время как у Медведева — 6295 баллов.

Напомним, для Зверева титул в Риме стал первым в 2024 году и вторым в карьере. Первый раз он одержал победу в этом турнире в 2017 году. Ранее теннисисты шесть раз встречались на корте в качестве соперников, четыре раза победу в матчах одерживал представитель Германии.