Николас Харри поделился эмоциями после поражения в финале «Мастерса» в Риме

22-я ракетка мира из Чили Николас Харри поделился своими чувствами после поражения от немецкого теннисиста пятой ракетки мира Александра Зверева в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).

«Что я сейчас чувствую? Сейчас я чувствую, что хочу поехать на „Ролан Гаррос“ и выступить ещё лучше. Потому что я знаю, что могу играть лучше и добиться успеха там. Я очень мотивирован. Вот каково мне сейчас», — сказал Харри на пресс-конференции.

Напомним, для Зверева титул в Риме стал первым в 2024 году и вторым в карьере. Первый раз он одержал победу в этом турнире в 2017 году. Ранее теннисисты шесть раз встречались на корте в качестве соперников, четыре раза победу в матчах одерживал представитель Германии.