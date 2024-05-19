Александр Зверев рассказал о своих отношениях с отцом

Пятая ракетка мира, представитель Германии Александр Зверев рассказал о взаимоотношениях со своим отцом Александром Зверевым-старшим, который также является тренером теннисиста.

«Послушайте, отец важен в жизни любого человека, независимо от того, кто это. Это тот, кто всегда рядом. Очевидно, что в моей карьере это очень важно. Забавно, но на самом деле у нас с отцом отличные отношения. Такое не всегда случается, когда отец является твоим тренером. Вы часто видите, что они очень шаткие. Но у нас отличные отношения и за пределами корта.

Здорово, что он всё ещё рядом. Он будет со мной столько, сколько захочет. Очевидно, что это особенный момент для всех, учитывая обстоятельства, так как это мой первый титул «Мастерса» после травмы. Было много сомнений в том, смогу ли я вернуться на свой прежний уровень. Я рад, что неделя прошла так, как она прошла», — сказал Зверев на пресс-конференции.