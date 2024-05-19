Зверев оценил свои шансы на титул «Ролан Гаррос» — 2024

Пятая ракетка мира, представитель Германии Александр Зверев поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я уже много раз говорил раньше и собираюсь сказать ещё раз: я знаю, если я играю плохо, то могу проиграть кому угодно. Но если я играю хорошо, то могу победить кого угодно. Таков мой менталитет. Я знаю, что мне нужно сосредоточиться на себе, найти свой ритм в Париже, как я это сделал здесь. Тогда всё будет зависеть от меня. Перед этим турниром сезон на грунтовом корте прошёл не так хорошо, как я надеялся. Но, конечно, всё дело в том, чтобы найти свой ритм. Я счастлив, что сделал это здесь, прямо перед „Ролан Гаррос“. Надеюсь, я смогу выиграть и во Франции. Хочу показать там свой лучший теннис», — сказал Зверев на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня в столице Франции Париже.