Рублёв возглавляет рейтинг лучших теннисистов России 2-го квартала по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге лучших теннисистов России. В уже сыгранных турнирах второго квартала 2024 года в лидеры выбрался Андрей Рублёв, завоевавший титул на «Мастерсе» в Мадриде и обыгравший с начала апреля нескольких топовых соперников. На втором месте пока удерживается Карен Хачанов, а вот первая ракетка России и победитель нашего рейтинга первого квартала Даниил Медведев пока держится третьим.

Лидеры после «Мастерса» в Риме:

1. Рублёв – 37 баллов.

2. Хачанов – 25.

3. Медведев – 24.

4. Сафиуллин – 7.

5. Котов – 6.

6. Карацев – 2.

У теннисистов ещё будет возможность изменить ситуацию на «Ролан Гаррос» и нескольких травяных турнирах. Итоги второго квартала будут подведены в конце июня.