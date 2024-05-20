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Рублёв возглавляет рейтинг лучших теннисистов России 2-го квартала по версии «Чемпионата»

Рублёв возглавляет рейтинг лучших теннисистов России 2-го квартала по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге лучших теннисистов России. В уже сыгранных турнирах второго квартала 2024 года в лидеры выбрался Андрей Рублёв, завоевавший титул на «Мастерсе» в Мадриде и обыгравший с начала апреля нескольких топовых соперников. На втором месте пока удерживается Карен Хачанов, а вот первая ракетка России и победитель нашего рейтинга первого квартала Даниил Медведев пока держится третьим.

Лидеры после «Мастерса» в Риме:
1. Рублёв – 37 баллов.
2. Хачанов – 25.
3. Медведев – 24.
4. Сафиуллин – 7.
5. Котов – 6.
6. Карацев – 2.

У теннисистов ещё будет возможность изменить ситуацию на «Ролан Гаррос» и нескольких травяных турнирах. Итоги второго квартала будут подведены в конце июня.

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