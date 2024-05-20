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Касаткина, Андреева и Кудерметова — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки

Касаткина, Андреева и Кудерметова — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки
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«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге лучших теннисисток России. В уже сыгранных турнирах второго квартала 2024 года образовалась тройка лидеров – Дарья Касаткина, Мирра Андреева и Вероника Кудерметова. Любопытно, что лидеры первого квартала Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская располагаются пока на местах с 6-го по 8-е.

Лидеры после «тысячника» в Риме:
1. Касаткина – 22 балла.
2. М. Андреева – 19.
3. В. Кудерметова – 15.
4. Потапова – 10.
5. Самсонова – 9.
6. Александрова – 9*.
7. Павлюченкова – 8.
8. Калинская – 8.
9. Шнайдер – 8.
10. Блинкова – 7.
* — при равенстве баллов выше располагается теннисистка, занимающая в рейтинге WTA более высокое место.

У теннисисток ещё будет возможность изменить ситуацию на «Ролан Гаррос» и нескольких травяных турнирах. Итоги II квартала будут подведены в конце июня.

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