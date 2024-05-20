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Зверев объяснил, почему победа в Риме для него особенно важна

Зверев объяснил, почему победа в Риме для него особенно важна
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Немецкий теннисист, пятая ракетка мира Александр Зверев заявил, что победа на грунтовом «Мастерсе» в Риме для него особенная, потому что в последние годы были тяжёлые травмы, из-за которых теннисист опасался, что не сможет больше побывать на пьедестале.

«Последние два года после травмы были очень тяжёлыми. Я не знал, буду ли стоять на этом пьедестале — неважно, с титулом или без. Для меня это особенный момент, и я хочу в первую очередь поблагодарить свою команду. Без них я бы точно не стал чемпионом. Позвольте мне хотя бы день или около того насладиться этим моментом. Потом я полностью сосредоточусь на «Ролан Гаррос», — сказал Зверев в послематчевом комментарии.

Напомним, 19 мая немецкий теннисист завоевал свой второй титул на турнире в Риме. Благодаря этой победе спортсмен обгонит Даниила Медведева в рейтинге АТР.

Теперь Звереву предстоит выступить на «Ролан Гаррос», который начнётся 26 мая.

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