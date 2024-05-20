Медведев уступил Звереву 4-е место в обновлённом рейтинге АТР, Рублёв сохранил позицию

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который опустился на пятую строчку, пропустив вперёд победителя «Мастерса» в Риме немца Александра Зверева. Андрей Рублёв занимает шестое место, Карен Хачанов идёт на 18-й позиции.

Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович. На второй строчке идёт итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 20 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9860 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8770.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7300.

4 (5). Александр Зверев (Германия) — 6345.

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 6295.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4700.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4185.

8 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3885.

9 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3700.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3615…

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18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2090…

40 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1081…

57 (63). Павел Котов (Россия) — 849…

82 (86). Аслан Карацев (Россия) — 705…

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