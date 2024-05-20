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Чемпионская гонка ATP, 20 мая: Зверев сместил Медведева со второго места, Рублёв — пятый

Чемпионская гонка ATP, 20 мая: Зверев сместил Медведева со второго места, Рублёв — пятый
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Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев после победы на турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия) обошёл Даниила Медведева в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов и занимает второе место. Россиянин опустился на третью строчку.

Стефанос Циципас из Греции поднялся на одну позицию в топ-10 рейтинга. С седьмого места он переместился на шестое, сместив оттуда третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Впечатляющий рывок совершили чилийские теннисисты. После успешного выступления в Риме Николас Харри с 34-го места переместился на 17-е, а Алехандро Табило — с 20-го на 13-е.

Лидером гонки по-прежнему остаётся вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. Россиянин Андрей Рублёв сохранил пятую строчку, а Карен Хачанов потерял одну позицию и замыкает вторую десятку рейтинга.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP, 20 мая:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 4500 очков.
2 (4).Александр Зверев (Германия) — 3085.
3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2950.
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 2385.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 2120.
6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 2065.
7 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 1900.
8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 1855.
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1675.
10 (10). Тейлор Фритц (США) — 1580…
14 (12). Новак Джокович (Сербия) — 1360…
20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1110…
86 (85). Павел Котов (Россия) — 325…
96 (87). Роман Сафиуллин (Россия) — 290.

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