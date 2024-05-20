Чемпионская гонка ATP, 20 мая: Зверев сместил Медведева со второго места, Рублёв — пятый

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев после победы на турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия) обошёл Даниила Медведева в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов и занимает второе место. Россиянин опустился на третью строчку.

Стефанос Циципас из Греции поднялся на одну позицию в топ-10 рейтинга. С седьмого места он переместился на шестое, сместив оттуда третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Впечатляющий рывок совершили чилийские теннисисты. После успешного выступления в Риме Николас Харри с 34-го места переместился на 17-е, а Алехандро Табило — с 20-го на 13-е.

Лидером гонки по-прежнему остаётся вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. Россиянин Андрей Рублёв сохранил пятую строчку, а Карен Хачанов потерял одну позицию и замыкает вторую десятку рейтинга.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP, 20 мая:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 4500 очков.

2 (4).Александр Зверев (Германия) — 3085.

3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2950.

4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 2385.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 2120.

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 2065.

7 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 1900.

8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 1855.

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1675.

10 (10). Тейлор Фритц (США) — 1580…

14 (12). Новак Джокович (Сербия) — 1360…

20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1110…

86 (85). Павел Котов (Россия) — 325…

96 (87). Роман Сафиуллин (Россия) — 290.