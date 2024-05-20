Самсонова — Крейчикова: текстовая трансляция матча первого круга WTA-500 в Страсбурге

В эти минуты в рамках грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) проходит матч первого круга, в котором встречаются 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и Барбора Крейчикова из Чехии, которая занимает 26-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча в Страсбурге между российской и чешской теннисистками.
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Самсонова и Крейчикова провели между собой три встречи на турнирах WTA. В двух матчах победу праздновала россиянка (оба раза — на харде). Единственную игру на грунте выиграла спортсменка из Чехии.
Турнир в Страсбурге с призовым фондом € 802 237 пройдёт с 19 по 25 мая. Действующей победительницей соревнований является украинская теннисистка Элина Свитолина.
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