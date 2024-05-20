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Самсонова — Крейчикова: текстовая трансляция матча первого круга WTA-500 в Страсбурге

Самсонова — Крейчикова: текстовая трансляция матча первого круга WTA-500 в Страсбурге
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В эти минуты в рамках грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) проходит матч первого круга, в котором встречаются 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и Барбора Крейчикова из Чехии, которая занимает 26-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча в Страсбурге между российской и чешской теннисистками.

Страсбург. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
2 		2
         
Барбора Крейчикова
26
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Самсонова и Крейчикова провели между собой три встречи на турнирах WTA. В двух матчах победу праздновала россиянка (оба раза — на харде). Единственную игру на грунте выиграла спортсменка из Чехии.

Турнир в Страсбурге с призовым фондом € 802 237 пройдёт с 19 по 25 мая. Действующей победительницей соревнований является украинская теннисистка Элина Свитолина.

Турнирная сетка
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