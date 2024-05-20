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Smartpress: cтал известен новый избранник Соболенко, он женат

Smartpress: cтал известен новый избранник Соболенко, он женат
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Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко встречается с бразильским бизнесменом и автогонщиком Георгиосом Франгулисом. Об этом сообщает Smartpress.

По информации источника, новый избранник белорусской спортсменки женат и собирается подавать на развод. Франгулису 34 года. Он является соучредителем компании Oakberry, которая специализируется на полезной еде, а конкретно — на так называемом здоровом фастфуде. Место жительства бразильца — Майами (США), там же проживает и Арина Соболенко. Георгиос участвует в Кубке вызова «Порше» по автомобильным гонкам.

Соболенко опубликовала фотографию с ужина вместе с командой после финала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На ней присутствует и бойфренд Арины.

Фото: Из личного архива Соболенко

Ранее Арина Соболенко посетила боксы команды «Хаас», выступающей в автогонках класса Формула-1.

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