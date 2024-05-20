Калинская на старте турнира в Страсбурге уступила китаянке Синьюй Ван
Поделиться
26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Сегодня, 20 мая, она в двух сетах проиграла китаянке Синьюй Ван, занимающей 39-е место в рейтинге WTA. Матч закончился со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу китаянки.
Страсбург. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 11:45 МСК
39
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
25
Анна Калинская
А. Калинская
Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты. Российская теннисистка реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных (25%), допустила шесть двойных ошибок и сделала одну подачу навылет. Китаянка выполнила три эйса и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%), допустив за игру три двойные ошибки.
В следующем круге турнира в Страсбурге Синьюй Ван встретится с четвёртой сеяной, американкой Мэдисон Кис.
Комментарии
- 20 мая 2024
-
13:29
-
13:18
-
12:55
-
12:54
-
12:12
-
11:21
-
11:06
-
10:44
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
08:48
-
07:21
-
00:28
- 19 мая 2024
-
23:59
-
23:52
-
22:55
-
22:44
-
21:53
-
21:44
-
21:24
-
21:00
-
20:49
-
20:46
-
20:35
-
19:56
-
19:49
-
19:36
-
19:08
-
18:59
-
18:45
-
18:16
-
17:09
-
16:52
-
16:40