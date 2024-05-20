Калинская на старте турнира в Страсбурге уступила китаянке Синьюй Ван

26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Сегодня, 20 мая, она в двух сетах проиграла китаянке Синьюй Ван, занимающей 39-е место в рейтинге WTA. Матч закончился со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу китаянки.

Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты. Российская теннисистка реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных (25%), допустила шесть двойных ошибок и сделала одну подачу навылет. Китаянка выполнила три эйса и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%), допустив за игру три двойные ошибки.

В следующем круге турнира в Страсбурге Синьюй Ван встретится с четвёртой сеяной, американкой Мэдисон Кис.