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Калинская на старте турнира в Страсбурге уступила китаянке Синьюй Ван

Калинская на старте турнира в Страсбурге уступила китаянке Синьюй Ван
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26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Сегодня, 20 мая, она в двух сетах проиграла китаянке Синьюй Ван, занимающей 39-е место в рейтинге WTA. Матч закончился со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу китаянки.

Страсбург. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 11:45 МСК
Синьюй Ван
39
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 3
         
Анна Калинская
25
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты. Российская теннисистка реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных (25%), допустила шесть двойных ошибок и сделала одну подачу навылет. Китаянка выполнила три эйса и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%), допустив за игру три двойные ошибки.

В следующем круге турнира в Страсбурге Синьюй Ван встретится с четвёртой сеяной, американкой Мэдисон Кис.

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