Рафаэль Надаль сегодня проведёт первую тренировку на центральном корте «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сегодня будет тренироваться на корте Филиппа Шатрие, чтобы проверить свои силы. Надаль, который отложил поездку во французскую столицу на два дня, сегодня будет тренироваться на центральном корте «Ролан Гаррос». Он зарезервировал время с 18:00 мск, чтобы проверить себя, посмотреть физическое состояние и подготовиться, прежде чем дать окончательный ответ.

Надаль, который приехал в Париж в сопровождении своей команды (Карлос Мойя, Марк Лопес и Густаво Маркаччо) и части своей семьи, прибывает на «Ролан Гаррос» после того, как провёл последние несколько дней на тренировках с Таллоном Грикспором в академии Надаля.

Ранее Надаль заявлял, что не готов выступать на «Ролан Гаррос». Грунтовый турнир «Большого шлема» пройдёт с 26 мая по 9 июня в столице Франции Париже.