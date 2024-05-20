Шевченко обыграл Марожана в первом круге турнира в Женеве
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Казахстанский теннисист Александр Шевченко обыграл венгерского теннисиста Фабиана Марожана со счётом 2:0 в пользу спортсмена из Казахстана.
Женева. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 12:40 МСК
41
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
61
Александр Шевченко
А. Шевченко
Встреча продлилась 1 час 31 минуту. В её рамках Александр Шевченко шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Марожан подал навылет два раза, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.
Это вторая личная встреча Шевченко и Марожана. До этого они сыграли в первом круге «Мастерса» в Риме-2024. Матч завершился со счётом 2:0.
Во втором круге турнира в Женеве Александр Шевченко встретится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори. Открытый чемпионат мира по теннису в Женеве продлится с 18 по 25 мая.
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