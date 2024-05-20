Шевченко обыграл Марожана в первом круге турнира в Женеве

Казахстанский теннисист Александр Шевченко обыграл венгерского теннисиста Фабиана Марожана со счётом 2:0 в пользу спортсмена из Казахстана.

Встреча продлилась 1 час 31 минуту. В её рамках Александр Шевченко шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Марожан подал навылет два раза, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Это вторая личная встреча Шевченко и Марожана. До этого они сыграли в первом круге «Мастерса» в Риме-2024. Матч завершился со счётом 2:0.

Во втором круге турнира в Женеве Александр Шевченко встретится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори. Открытый чемпионат мира по теннису в Женеве продлится с 18 по 25 мая.