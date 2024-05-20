Элина Аванесян не смогла завершить свой стартовый матч на турнире в Рабате из-за травмы
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69-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Элина Аванесян не смогла завершить свой стартовый матч на грунтовом турнире категории WTA-250 в Рабате (Марокко) из-за травмы.
В матче первого круга Аванесян встречалась с 77-й ракеткой мира 22-летней колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано. Аванесян выиграла первый сет со счётом 6:3, уступила второй – 4:6. В третьей партии Элина проиграла два гейма на своей подаче подряд и при счёте 4:0 в пользу соперницы снялась с поединка из-за травмы. Встреча Аванесян с Осорио-Серрано продлилась 2 часа и 10 минут.
Рабат. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
77
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|0
69
Элина Аванесян
Э. Аванесян
На данный момент неизвестно, насколько серьёзна травма Аванесян и помешает ли она ей выступить на «Ролан Гаррос», где в прошлом году Элина в качестве лаки-лузера дошла до 1/8 финала.
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