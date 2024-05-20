Элина Аванесян не смогла завершить свой стартовый матч на турнире в Рабате из-за травмы

69-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Элина Аванесян не смогла завершить свой стартовый матч на грунтовом турнире категории WTA-250 в Рабате (Марокко) из-за травмы.

В матче первого круга Аванесян встречалась с 77-й ракеткой мира 22-летней колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано. Аванесян выиграла первый сет со счётом 6:3, уступила второй – 4:6. В третьей партии Элина проиграла два гейма на своей подаче подряд и при счёте 4:0 в пользу соперницы снялась с поединка из-за травмы. Встреча Аванесян с Осорио-Серрано продлилась 2 часа и 10 минут.

На данный момент неизвестно, насколько серьёзна травма Аванесян и помешает ли она ей выступить на «Ролан Гаррос», где в прошлом году Элина в качестве лаки-лузера дошла до 1/8 финала.