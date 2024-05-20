Доминик Тим откровенно высказался о том, что не получил уайлд-кард в основу «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, как относится к тому, что «Ролан Гаррос» — 2024 не предоставил ему уайлд-кард в основную сетку соревнований.

30-летний Тим дважды (в 2018 и 2019 годах) доходил до финала «Ролан Гаррос». Ранее Доминик объявил, что этот сезон станет последним в его карьере.

«Будем честны, у меня было время, чтобы улучшить своё положение в рейтинге. У меня было достаточно турниров и достаточно времени, чтобы подняться, а я не смог, значит, я не заслужил, но ничего страшного. За последние годы я 10 раз играл в основной сетке, и этого более чем достаточно», — приводит слова Тима журналист Гаспар Рибейро Ланка в своих социальных сетях.

Сегодня, 20 мая, Тим начал свой путь в квалификации «Ролан Гаррос». На старте соревнований Доминик со счётом 3:6, 6:3, 6:3 обыграл итальянца Франко Агаменоне.