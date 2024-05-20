Эмма Радукану объяснила отказ от участия в квалификации «Ролан Гаррос» — 2024

Чемпионка US Open – 2021, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану объяснила, почему не стала участвовать в квалификации «Ролан Гаррос» — 2024.

Радукану сообщила, что в данный момент находится в Лондоне (Великобритания), где тренируется на харде, тем самым готовясь к дальнейшей части сезона.

«Для меня важно продолжать закладывать фундамент. Я использую это время на тренировочный и восстановительный блок перед травяным сезоном и последующими турнирами на харде, чтобы у меня была возможность оставаться в форме до конца года», — приводит слова Радукану The Times.

Квалификация «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 20 по 24 мая. Основной турнир стартует 26 мая.

В последний раз Радукану выходила на корт на грунтовом турнире в Мадриде (Испания). Там она потерпела поражение в первом же круге.