Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану объяснила отказ от участия в квалификации «Ролан Гаррос» — 2024

Эмма Радукану объяснила отказ от участия в квалификации «Ролан Гаррос» — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка US Open – 2021, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану объяснила, почему не стала участвовать в квалификации «Ролан Гаррос» — 2024.

Радукану сообщила, что в данный момент находится в Лондоне (Великобритания), где тренируется на харде, тем самым готовясь к дальнейшей части сезона.

«Для меня важно продолжать закладывать фундамент. Я использую это время на тренировочный и восстановительный блок перед травяным сезоном и последующими турнирами на харде, чтобы у меня была возможность оставаться в форме до конца года», — приводит слова Радукану The Times.

Квалификация «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 20 по 24 мая. Основной турнир стартует 26 мая.

В последний раз Радукану выходила на корт на грунтовом турнире в Мадриде (Испания). Там она потерпела поражение в первом же круге.

Материалы по теме
Сестра Кудерметовой и 21-летняя дебютантка. Все россиянки в отборе «Ролан Гаррос» — 2024
Сестра Кудерметовой и 21-летняя дебютантка. Все россиянки в отборе «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android