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Каспер Рууд назвал основных претендентов на титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024

Каспер Рууд назвал основных претендентов на титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос» (2022, 2023 годы), седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд очертил круг претендентов на титул чемпиона грядущего «РГ».

«Очевидно, что игроки приезжают на турнир с определённой уверенностью в себе, это очень важно в теннисе. Зверев, возможно, сейчас наиболее уверен в себе, поскольку он завоевал титул в Риме. У меня тоже были очень хорошие результаты в начале грунтового сезона, и я надеюсь, что смогу вернуть свою лучшую форму в Женеве и привезти её в Париж.

Да, это отличный шанс, но у нас есть и другие игроки, которые будут представлять угрозу. Алькарас и Синнер, если будут здоровы, а также Новак (Джокович). В моих глазах он по-прежнему является одним из главных фаворитов на «Шлемах», — сказал Рууд на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Женеве.

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