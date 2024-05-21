Отец Каролины Возняцки обвинил «Ролан Гаррос» в неуважении к заслугам его дочери

Петр Возняцки, отец и тренер чемпионки Australian Open — 2018, бывшей первой ракетки мира, датской теннисистки Каролины Возняцки, жёстко раскритиковал руководство «Ролан Гаррос» за то, что его дочери отказали в предоставлении уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша.

«Конечно, можно было бы сыграть квалификацию, потому что рейтинг позволяет. Но Каролина сказала, что она много работала всю жизнь и многого добилась не для того, чтобы сейчас начинать как юниорка. К человеку, который достиг чего-то в этом спорте, должны проявлять уважение. Но ни WTA, ни ITF этого не делают. Каролина сказала, что это тяжело и что если она не получит уайлд-кард на «Ролан Гаррос», то максимум, что она сделает, – не сыграет. Она предпочла подождать, как отреагируют на её просьбу, а не заявиться в квалификацию. Я её поддерживаю. И могу сказать, что в следующем году Каролина точно там не сыграет. Мы уже решили. Потому что нет смысла проходить через это ещё раз. Если нас не воспринимают всерьёз, то это пустая трата наших усилий.

Позвольте мне сказать ещё кое-что о людях, организующих турнир в Риме и «Ролан Гаррос». Я не хочу на них нападать. Они действуют в своих интересах — такова жизнь. Но WTA совершает большую ошибку. Это великолепный спорт — престижный, денежный, здесь женщины могут полноценно реализоваться, почти как парни. Нет другого вида спорта, где женщины могли бы зарабатывать большие деньги. Но эти деятели ведут себя так, будто очень хотят показать, что женщинам лучше не стремиться к успеху, а сидеть дома. WTA — это просто буквы», — приводит слова Возняцки Sport.pl.