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Медведев, Рублёв и Синнер заявлены на турнир в Галле

Медведев, Рублёв и Синнер заявлены на турнир в Галле
Даниил Медведев
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв заявились на турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). Среди участников соревнований значатся итальянский теннисист Янник Синнер, а также Александр Бублик из Казахстана, которому предстоит защитить титул. Среди российских игроков на турнир также заявлен Роман Сафиуллин.

Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Список сеяных участников:

— Даниил Медведев (Россия, 3);
— Андрей Рублёв (Россия, 4);
— Янник Синнер (Италия, 1);
— Александр Зверев (Германия, 2);
— Хуберт Хуркач (Польша, 5);
— Стефанос Циципас (Греция, 6);
— Александр Бублик (Казахстан, 7);
— Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8).

С полным списком участников вы можете ознакомиться ниже:

Фото: из личного архива Хосе Моргадо

Травяной турнир в Галле (Германия) пройдёт с 17 по 23 июня. Его победителем в прошлом году стал Александр Бублик (Казахстан), который в финале обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

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