Тренер Алькараса рассказал о состоянии Карлоса перед стартом «Ролан Гаррос»

Тренер Хуан-Карлос Ферреро рассказал о состоянии своего подопечного, двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса в преддверии старта Открытого чемпионата Франции — 2024.

«В эти дни Карлос усердно работает над восстановлением, чтобы быть готовым к предстоящему «Ролан Гаррос», — приводит слова испанского специалиста Reuters.

Напомним, ранее третья ракетка мира 21-летний Алькарас снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) из-за травмы предплечья.

«Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. В прошлом году Алькарас дошёл до полуфинальной стадии турнира, в которой уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу — 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.