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Янчук: Медведев спокойно пройдёт до четвертьфинала «Ролан Гаррос», но дальше будет сложно

Янчук: Медведев спокойно пройдёт до четвертьфинала «Ролан Гаррос», но дальше будет сложно
Даниил Медведев
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев сможет дойти до четвертьфинальной стадии на Открытом чемпионате Франции, но с выходом в полуфинал и финал у него могут возникнуть проблемы, считает заслуженный тренер России Виктор Янчук.

«Ни для кого не секрет, что игра Медведева больше подходит под хардовые корты, там раскрываются его сильные стороны. При этом нельзя сказать, что на грунте он совсем не умеет играть, всё-таки в прошлом году он выиграл крупный турнир на этом покрытии. Медведев является высококлассным игроком и до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» может спокойно пройти, но дальше будет сложно», — приводит слова Янчука ТАСС.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня. Прошлогодним победителем соревнований стал серб Новак Джокович.

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