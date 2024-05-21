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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев появился на обложке известного журнала «40-А». Как сообщает телеграм-канал «Теннисология» интервью со спортсменом выйдет на 10 страницах издания 23 мая.

Даниил Медведев Фото: журнал «40-А»

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Лучшим из россиян остаётся Медведев, который опустился на пятую строчку, пропустив вперёд победителя «Мастерса» в Риме немца Александра Зверева. Андрей Рублёв занимает шестое место, Карен Хачанов идёт на 18-й позиции. Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович. На второй строчке идёт итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня. Прошлогодним победителем соревнований стал серб Новак Джокович.