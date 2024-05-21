Диего Шварцман уверенно вышел во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2024

Бывшая восьмая ракетка мира 31-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел во второй круг квалификационного раунда «Ролан Гаррос» — 2024. В стартовом матче на турнире он уверенно обыграл австрийца Лукаса Ноймайера — 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 10 минут. На счету Шварцмана один эйс, столько же двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных. Австрийский теннисист ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и выиграл единственный заработанный брейк-пойнт.

Соперником Шварцмана в матче второго круга квалификации будет победитель встречи между канадским теннисистом Алексисом Галарно (153-й номер рейтинга ATP) и 187-й ракеткой мира французом Кентеном Алисом.

Основной турнир Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующий чемпион «Ролан Гаррос» — сербский теннисист Новак Джокович.