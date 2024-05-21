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Янник Синнер сегодня вылетит в Париж — Sky Sport Italia

Янник Синнер сегодня вылетит в Париж — Sky Sport Italia
Янник Синнер
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Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер сегодня, 21 мая, вылетит в Париж для участия в Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщила Sky Sport Italia.

Ранее победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 выложил в своём аккаунте в социальных сетях фотографии со своей командой на тренировочном занятии. Итальянец завершил недельный курс восстановления, который проходил в клинике в Турине (Италия) в связи с травмой бедра.

Напомним, Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде (Испания), а впоследствии и с домашнего «тысячника» в Риме из-за травмы бедра. С тех пор он не выходил на корт. «Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня. Прошлогодним победителем соревнований стал серб Новак Джокович.

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