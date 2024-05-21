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Полина Кудерметова — Кимберли Биррелл, результат матча 21 мая 2024, счет 1:2, 1-й круг квалификации «РГ»

Полина Кудерметова в трёх сетах уступила Биррелл на старте квалификации «Ролан Гаррос»
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170-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться во второй круг квалификационного раунда «Ролан Гаррос» — 2024. В стартовом матче на турнире она в трёх сетах уступила австралийской теннисистке Кимберли Биррелл (154-я в рейтинге WTA) — 6:2, 0:6, 3:6.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
21 мая 2024, вторник. 12:40 МСК
Полина Кудерметова
170
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
2 		6 6
         
Кимберли Биррелл
154
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл

Матч продолжался 1 час 48 минут. На счету россиянки пять эйсов, столько же двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных. Австралийская теннисистка три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и выиграла 5 брейк-пойнтов из 14.

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» — Ига Свёнтек из Польши.

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