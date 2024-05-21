Полина Кудерметова в трёх сетах уступила Биррелл на старте квалификации «Ролан Гаррос»

170-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться во второй круг квалификационного раунда «Ролан Гаррос» — 2024. В стартовом матче на турнире она в трёх сетах уступила австралийской теннисистке Кимберли Биррелл (154-я в рейтинге WTA) — 6:2, 0:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 48 минут. На счету россиянки пять эйсов, столько же двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных. Австралийская теннисистка три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и выиграла 5 брейк-пойнтов из 14.

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» — Ига Свёнтек из Польши.